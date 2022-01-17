Милан - Специя 17 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
17 января 2022, понедельник. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Марко Серра (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Специя, которое состоится 17 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Специя
Специя
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 2
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 22
|2 : 0
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 3
|3 : 0
|15.01.2014
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1