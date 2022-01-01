Буркина-Фасо - Эфиопия 17 Января прямая трансляция
Стадион: Бафусам (Бафусам, Камерун), вместимость: 20000
17 января 2022, понедельник. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Ахмад Хиралаль (Маврикий);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буркина-Фасо - Эфиопия, которое состоится 17 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Бафусам (Бафусам, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Буркина-Фасо
Эфиопия
Главные тренеры
|Каму Мало
|Вубету Абате
История личных встреч
|25.01.2013
|Кубок африканских наций
|Группа C. Тур 2
|4 : 0