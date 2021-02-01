Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд 17 Января прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
17 января 2022, понедельник. 23:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд, которое состоится 17 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Дин Эвасон
История личных встреч
|31.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1 Б
|01.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 4 Б
|08.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|06.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|20.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|19.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|25.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|03.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|01.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ