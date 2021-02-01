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Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд 17 Января прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
17 января 2022, понедельник. 23:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш Миннесота Уайлд

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд, которое состоится 17 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Дин Эвасон
История личных встреч
31.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Миннесота Уайлд
05.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд3 : 1 БКолорадо Эвеланш
01.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Колорадо Эвеланш6 : 4 БМиннесота Уайлд
08.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд8 : 3Колорадо Эвеланш
06.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5Колорадо Эвеланш
20.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 0Миннесота Уайлд
19.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1Миннесота Уайлд
25.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 6Миннесота Уайлд
03.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 1Миннесота Уайлд
01.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТКолорадо Эвеланш

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