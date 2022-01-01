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Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 17.01.2022

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
17 января 2022, понедельник. 21:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Никс Шарлотт Хорнетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 17 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Главные тренеры
США Том Тибодо
США Джеймс Боррего
История личных встреч
13.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс104 : 96Нью-Йорк Никс
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс118 : 109 ОТШарлотт Хорнетс
21.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс109 : 97Шарлотт Хорнетс
12.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс109 : 88Нью-Йорк Никс
27.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс107 : 101Нью-Йорк Никс
29.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс97 : 92Нью-Йорк Никс
17.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс102 : 103Шарлотт Хорнетс
29.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс101 : 92Нью-Йорк Никс
15.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс124 : 126 ОТНью-Йорк Никс
10.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс107 : 119Шарлотт Хорнетс

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