Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 17.01.2022
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
17 января 2022, понедельник. 21:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 17 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Главные тренеры
|Том Тибодо
|Джеймс Боррего
История личных встреч
|13.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 96
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 109 ОТ
|21.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 97
|12.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 88
|27.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 101
|29.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 92
|17.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 103
|29.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 92
|15.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 126 ОТ
|10.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 119