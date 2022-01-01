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Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 17.01.2022

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
17 января 2022, понедельник. 23:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Клипперс Индиана Пэйсерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 17 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
США Тайрон Лю
США Рик Карлайл
История личных встреч
14.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс115 : 126Лос-Анджелес Клипперс
18.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс129 : 96Индиана Пэйсерс
10.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс99 : 110Лос-Анджелес Клипперс
20.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс115 : 109Индиана Пэйсерс
08.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс116 : 92Лос-Анджелес Клипперс
01.04.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс104 : 111Индиана Пэйсерс
24.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс109 : 104Лос-Анджелес Клипперс
05.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс102 : 111Индиана Пэйсерс
28.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс91 : 70Лос-Анджелес Клипперс
27.01.2016 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс89 : 91Лос-Анджелес Клипперс

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