Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 17.01.2022
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
17 января 2022, понедельник. 23:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 17 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
|Тайрон Лю
|Рик Карлайл
История личных встреч
|14.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 126
|18.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 96
|10.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 110
|20.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 109
|08.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 92
|01.04.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 111
|24.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 104
|05.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 111
|28.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 70
|27.01.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|89 : 91