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Бёрнли - Уотфорд 18 Января прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
18 января 2022, вторник. 22:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Бёрнли Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Уотфорд, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
25.06.2020Англия - Премьер-лигаТур 31Бёрнли1 : 0Уотфорд
23.11.2019Англия - Премьер-лигаТур 13Уотфорд0 : 3Бёрнли
19.01.2019Англия - Премьер-лигаТур 23Уотфорд0 : 0Бёрнли
19.08.2018Англия - Премьер-лигаТур 2Бёрнли1 : 3Уотфорд
07.04.2018Англия - Премьер-лигаТур 33Уотфорд1 : 2Бёрнли
09.12.2017Англия - Премьер-лигаТур 16Бёрнли1 : 0Уотфорд
04.02.2017Англия - Премьер-лигаТур 24Уотфорд2 : 1Бёрнли
26.09.2016Англия - Премьер-лигаТур 6Бёрнли2 : 0Уотфорд
05.04.2014Англия - ЧемпионшипТур 40Уотфорд1 : 1Бёрнли
03.12.2013Англия - ЧемпионшипТур 18Бёрнли0 : 0Уотфорд
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Уотфорд». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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