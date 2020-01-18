Кадис - Эспаньол 18 Января прямая трансляция
Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
18 января 2022, вторник. 23:30 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Эспаньол, которое состоится 18 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон де Карранса (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Висенте Перис Морено
История личных встреч
|18.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 9
|2 : 0
|04.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|01.11.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 1