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Кадис - Эспаньол 18 Января прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
18 января 2022, вторник. 23:30 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Кадис Эспаньол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Эспаньол, которое состоится 18 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон де Карранса (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
ИспанияВисенте Перис Морено
История личных встреч
18.10.2021Испания - ПримераТур 9Эспаньол2 : 0Кадис
04.12.2018Кубок Испании1/16 финалаЭспаньол1 : 0Кадис
01.11.2018Кубок Испании1/16 финалаКадис2 : 1Эспаньол

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