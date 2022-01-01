Гана - Коморские острова 18 Января прямая трансляция
Стадион: Румде Аджия (Гаруа, Камерун), вместимость: 22000
18 января 2022, вторник. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гана - Коморские острова, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Румде Аджия (Гаруа, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гана
Коморские острова
Главные тренеры
|Милован Райевац
|Амир Абду
История личных встреч
|17.11.2015
|ЧМ-2018 - Африка
|2-й раунд
|2 : 0
|13.11.2015
|ЧМ-2018 - Африка
|2-й раунд
|0 : 0