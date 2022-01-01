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Гана - Коморские острова 18 Января прямая трансляция

Стадион: Румде Аджия (Гаруа, Камерун), вместимость: 22000
18 января 2022, вторник. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур
Гана Коморские острова

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гана - Коморские острова, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Румде Аджия (Гаруа, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гана
Коморские острова
Главные тренеры
СербияМилован Райевац
ФранцияАмир Абду
История личных встреч
17.11.2015ЧМ-2018 - Африка2-й раундГана2 : 0Коморские острова
13.11.2015ЧМ-2018 - Африка2-й раундКоморские острова0 : 0Гана

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