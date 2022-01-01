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Фулхэм - Бирмингем Сити 18 Января прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
18 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Гэвин Уорд (Суррей, Англия);
Фулхэм Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Бирмингем Сити, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
АнглияЛи Бойер
История личных встреч
15.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 7Бирмингем Сити1 : 4Фулхэм
24.08.2021Англия - Кубок лиги2-й раундБирмингем Сити0 : 2Фулхэм
04.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 41Фулхэм1 : 0Бирмингем Сити
09.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 16Бирмингем Сити0 : 1Фулхэм
06.05.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 46Бирмингем Сити3 : 1Фулхэм
09.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 21Фулхэм1 : 0Бирмингем Сити
04.02.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 30Бирмингем Сити1 : 0Фулхэм
10.09.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 6Фулхэм0 : 1Бирмингем Сити
19.03.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 38Бирмингем Сити1 : 1Фулхэм
07.11.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 16Фулхэм2 : 5Бирмингем Сити

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