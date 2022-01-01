Фулхэм - Бирмингем Сити 18 Января прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
18 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Гэвин Уорд (Суррей, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Бирмингем Сити, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
|Марку Силва
|Ли Бойер
История личных встреч
|15.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|1 : 4
|24.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|04.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|1 : 0
|09.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|0 : 1
|06.05.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 46
|3 : 1
|09.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|1 : 0
|04.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|1 : 0
|10.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|0 : 1
|19.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|1 : 1
|07.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|2 : 5