Гвинея-Бисау - Нигерия 19 Января прямая трансляция
Стадион: Румде Аджия (Гаруа, Камерун), вместимость: 22000
19 января 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Питер Ваверу Камаку (Кения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гвинея-Бисау - Нигерия, которое состоится 19 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Румде Аджия (Гаруа, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гвинея-Бисау
Нигерия
Главные тренеры
|Басиру Канде
|Августин Оуэн Эгуавон