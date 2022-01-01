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Оттава Сенаторз - Баффало Сэйбрз 19 Января прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
19 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз Баффало Сэйбрз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 19 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Баффало Сэйбрз
Баффало
32ШвецияврФилип Густавссон
31ШвецияврАнтон Форсберг
59:37
2РоссиязщАртём Зуб
20:50
3КанадазщДжош Браун
09:34
5КанадазщНик Холден
16:32
24КанадазщДжейкоб Бернард-Докер
14:01
26ШвециязщЭрик Бреннстрём
20:33
72КанадазщТома Шабо
30:41
7СШАнпБрэди Ткачук
18:17
9СШАнпДжош Норрис
21:44
10КанаданпАлекс Форментон
16:49
13СШАнпЗак Сэнфорд
11:30
16СШАнпОстин Уотсон
08:58
17СШАнпАдам Годетт
11:27
18ГерманиянпТим Штюцле
22:41
19КанаданпДрейк Батерсон
24:40
21КанаданпНик Пол
15:06
27СШАнпДилан Гэмбрелл
10:18
63КанаданпТайлер Эннис
11:40
71КанаданпКрис Тирни
11:02
32СШАврМайкл Хаузер
60:00
80КанадаврАарон Делл
8ШвециязщРоберт Хег
19:11
10ФинляндиязщХенри Йокихарью
19:53
13КанадазщМарк Писик
20:47
23СШАзщМаттиас Самуэльссон
22:01
26ШвециязщРасмус Далин
19:32
4СШАзщУилл Батчер
16:25
15СШАнпДжон Хэйден
11:48
19КанаданпПейтон Кребс
14:29
20КанаданпКоди Икин
12:35
21СШАнпКайл Окпосо
14:38
24КанаданпДилан Козенс
16:22
53КанаданпДжефф Скиннер
15:34
71ШвециянпВиктор Олофссон
14:10
74ШвециянпРасмус Асплунд
12:27
89СШАнпАлекс Так
20:39
96СШАнпАндерс Бьорк
13:39
17КанаданпМарк Янковски
15:49
57КанаданпБретт Мюррей
10:56
Главные тренеры
КанадаДи Джей Смит
СШАДон Гранато
История личных встреч
19.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз7 : 4Баффало Сэйбрз
29.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 5Оттава Сенаторз
24.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 1Баффало Сэйбрз
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2Оттава Сенаторз
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2Оттава Сенаторз
27.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 0Баффало Сэйбрз
03.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз9 : 2Оттава Сенаторз
02.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 2Баффало Сэйбрз
05.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 4Оттава Сенаторз
09.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4 ББаффало Сэйбрз

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