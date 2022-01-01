Оттава Сенаторз - Баффало Сэйбрз 19 Января прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
19 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 19 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Баффало Сэйбрз
Баффало
|32
|вр
|Филип Густавссон
|31
|вр
|Антон Форсберг
59:37
|2
|зщ
|Артём Зуб
20:50
|3
|зщ
|Джош Браун
09:34
|5
|зщ
|Ник Холден
16:32
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
14:01
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
20:33
|72
|зщ
|Тома Шабо
30:41
|7
|нп
|Брэди Ткачук
18:17
|9
|нп
|Джош Норрис
21:44
|10
|нп
|Алекс Форментон
16:49
|13
|нп
|Зак Сэнфорд
11:30
|16
|нп
|Остин Уотсон
08:58
|17
|нп
|Адам Годетт
11:27
|18
|нп
|Тим Штюцле
22:41
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
24:40
|21
|нп
|Ник Пол
15:06
|27
|нп
|Дилан Гэмбрелл
10:18
|63
|нп
|Тайлер Эннис
11:40
|71
|нп
|Крис Тирни
11:02
|32
|вр
|Майкл Хаузер
60:00
|80
|вр
|Аарон Делл
|8
|зщ
|Роберт Хег
19:11
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
19:53
|13
|зщ
|Марк Писик
20:47
|23
|зщ
|Маттиас Самуэльссон
22:01
|26
|зщ
|Расмус Далин
19:32
|4
|зщ
|Уилл Батчер
16:25
|15
|нп
|Джон Хэйден
11:48
|19
|нп
|Пейтон Кребс
14:29
|20
|нп
|Коди Икин
12:35
|21
|нп
|Кайл Окпосо
14:38
|24
|нп
|Дилан Козенс
16:22
|53
|нп
|Джефф Скиннер
15:34
|71
|нп
|Виктор Олофссон
14:10
|74
|нп
|Расмус Асплунд
12:27
|89
|нп
|Алекс Так
20:39
|96
|нп
|Андерс Бьорк
13:39
|17
|нп
|Марк Янковски
15:49
|57
|нп
|Бретт Мюррей
10:56
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Дон Гранато
История личных встреч
|19.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|29.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|24.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|03.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 2
|02.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.04.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|09.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б