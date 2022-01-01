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Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс 19 Января прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
19 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс, которое состоится 19 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Виннипег Джетс
Виннипег
30РоссияврИлья Самсонов
00:00
41ЧехияврВитек Ванечек
60:03
2КанадазщДжастин Шульц
17:32
3СШАзщНик Дженсен
24:11
9РоссиязщДмитрий Орлов
20:57
42СловакиязщМартин Фегервары
20:59
57СШАзщТревор ван Римсдайк
19:13
38КанадазщДеннис Холовски
13:14
8РоссиянпАлександр Овечкин
21:02
10НидерландынпДаниэль Спронг
07:53
19ШвециянпНиклас Бекстрём
17:13
20ДаниянпЛарс Эллер
10:54
21СШАнпГарнет Хэтэуэй
14:04
24КанаданпКоннор Макмайкл
05:16
26СШАнпНик Дауд
18:00
43КанаданпТом Уилсон
18:49
49КанаданпБретт Лисон
12:32
59БеларусьнпАлексей Протас
13:36
62ШвециянпКарл Хагелин
17:23
92РоссиянпЕвгений Кузнецов
22:13
30РоссияврМихаил Бердин
00:00
37СШАврКоннор Хеллебайк
59:55
2КанадазщДилан Демело
21:41
4СШАзщНил Пионк
23:03
44КанадазщДжош Моррисси
23:15
54СШАзщДилан Сэмберг
10:57
88СШАзщНейт Шмидт
18:05
64КанадазщЛоган Стэнли
16:05
9СШАнпЭндрю Копп
25:19
12КанаданпДженсен Харкинс
12:51
17КанаданпАдам Лаури
16:45
21СШАнпДоминик Тонинато
06:23
22СШАнпОстин Погански
13:13
27ДаниянпНиколай Элерс
13:52
55КанаданпМарк Шайфли
22:44
80КанаданпПьер-Люк Дюбуа
21:37
81СШАнпКайл Коннор
26:45
91КанаданпКоул Перфетти
13:04
93ФинляндиянпКристиан Весалайнен
07:02
87ЧехиянпКристиан Райхель
05:08
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
18.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 5Вашингтон Кэпиталз
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 0Вашингтон Кэпиталз
26.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 БВиннипег Джетс
11.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 1Виннипег Джетс
15.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1Вашингтон Кэпиталз
13.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТВиннипег Джетс
14.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
04.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТВиннипег Джетс
02.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3Вашингтон Кэпиталз
05.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 1 ОТВашингтон Кэпиталз

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