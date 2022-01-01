Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс 19 Января прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
19 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс, которое состоится 19 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Виннипег Джетс
Виннипег
|30
|вр
|Илья Самсонов
00:00
|41
|вр
|Витек Ванечек
60:03
|2
|зщ
|Джастин Шульц
17:32
|3
|зщ
|Ник Дженсен
24:11
|9
|зщ
|Дмитрий Орлов
20:57
|42
|зщ
|Мартин Фегервары
20:59
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
19:13
|38
|зщ
|Деннис Холовски
13:14
|8
|нп
|Александр Овечкин
21:02
|10
|нп
|Даниэль Спронг
07:53
|19
|нп
|Никлас Бекстрём
17:13
|20
|нп
|Ларс Эллер
10:54
|21
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
14:04
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
05:16
|26
|нп
|Ник Дауд
18:00
|43
|нп
|Том Уилсон
18:49
|49
|нп
|Бретт Лисон
12:32
|59
|нп
|Алексей Протас
13:36
|62
|нп
|Карл Хагелин
17:23
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
22:13
|30
|вр
|Михаил Бердин
00:00
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
59:55
|2
|зщ
|Дилан Демело
21:41
|4
|зщ
|Нил Пионк
23:03
|44
|зщ
|Джош Моррисси
23:15
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
10:57
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
18:05
|64
|зщ
|Логан Стэнли
16:05
|9
|нп
|Эндрю Копп
25:19
|12
|нп
|Дженсен Харкинс
12:51
|17
|нп
|Адам Лаури
16:45
|21
|нп
|Доминик Тонинато
06:23
|22
|нп
|Остин Погански
13:13
|27
|нп
|Николай Элерс
13:52
|55
|нп
|Марк Шайфли
22:44
|80
|нп
|Пьер-Люк Дюбуа
21:37
|81
|нп
|Кайл Коннор
26:45
|91
|нп
|Коул Перфетти
13:04
|93
|нп
|Кристиан Весалайнен
07:02
|87
|нп
|Кристиан Райхель
05:08
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Дэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
|18.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|28.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|26.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|11.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|13.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|14.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|04.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|02.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|05.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ