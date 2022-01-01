Даллас Старз - Монреаль Канадиенс 19 Января прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
19 января 2022, среда. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 19 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Монреаль Канадиенс
Монреаль
|29
|вр
|Джейк Эттингер
|70
|вр
|Брэйден Холтби
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
|3
|зщ
|Йон Клингберг
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|20
|зщ
|Райан Сутер
|23
|зщ
|Эса Линделль
|44
|зщ
|Джоэль Хэнли
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|12
|нп
|Радек Факса
|13
|нп
|Райли Дамиани
|14
|нп
|Джейми Бенн
|16
|нп
|Джо Павелски
|18
|нп
|Михаэль Раффль
|24
|нп
|Роопе Хинц
|25
|нп
|Йоэль Кивиранта
|40
|нп
|Якоб Петерсон
|49
|нп
|Ретт Гарднер
|91
|нп
|Тайлер Сегин
|34
|нп
|Денис Гурьянов
|30
|вр
|Кейден Примо
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|20
|зщ
|Крис Уайдман
|26
|зщ
|Джефф Питри
|27
|зщ
|Александр Романов
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|43
|зщ
|Кейл Клаг
|14
|нп
|Ник Судзуки
|17
|нп
|Джош Андерсон
|25
|нп
|Райан Пилинг
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|32
|нп
|Рем Питлик
|45
|нп
|Лоран Дофен
|62
|нп
|Арттури Лехконен
|68
|нп
|Майк Хоффман
|71
|нп
|Джейк Эванс
|92
|нп
|Джонатан Друен
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Доминик Дюшарм
История личных встреч
|16.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|31.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|29.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.03.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|20.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2