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Даллас Старз - Монреаль Канадиенс 19 Января прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
19 января 2022, среда. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз Монреаль Канадиенс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 19 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Монреаль Канадиенс
Монреаль
29СШАврДжейк Эттингер
70КанадаврБрэйден Холтби
2ФинляндиязщЯни Хаканпяя
3ШвециязщЙон Клингберг
4ФинляндиязщМиро Хейсканен
20СШАзщРайан Сутер
23ФинляндиязщЭса Линделль
44КанадазщДжоэль Хэнли
11СШАнпЛюк Гленденинг
12ЧехиянпРадек Факса
13КанаданпРайли Дамиани
14КанаданпДжейми Бенн
16СШАнпДжо Павелски
18АвстриянпМихаэль Раффль
24ФинляндиянпРоопе Хинц
25ФинляндиянпЙоэль Кивиранта
40ШвециянпЯкоб Петерсон
49КанаданпРетт Гарднер
91КанаданпТайлер Сегин
34РоссиянпДенис Гурьянов
30СШАврКейден Примо
35КанадаврСэм Монтембо
8КанадазщБен Шьяро
20СШАзщКрис Уайдман
26СШАзщДжефф Питри
27РоссиязщАлександр Романов
58КанадазщДэвид Савар
43КанадазщКейл Клаг
14КанаданпНик Судзуки
17КанаданпДжош Андерсон
25СШАнпРайан Пилинг
28СШАнпКристиан Дворак
32СШАнпРем Питлик
45КанаданпЛоран Дофен
62ФинляндиянпАрттури Лехконен
68КанаданпМайк Хоффман
71КанаданпДжейк Эванс
92КанаданпДжонатан Друен
55КанаданпМайкл Пеццетта
73КанаданпТайлер Тоффоли
Главные тренеры
КанадаРик Боунесс
КанадаДоминик Дюшарм
История личных встреч
16.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4 ОТДаллас Старз
03.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Монреаль Канадиенс
01.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
31.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 4Даллас Старз
14.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 2Даллас Старз
22.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 1Монреаль Канадиенс
29.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 1Даллас Старз
05.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
09.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3 ОТДаллас Старз
20.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 2Монреаль Канадиенс

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