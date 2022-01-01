Калгари Флэймз - Флорида Пантерз 19 Января прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
19 января 2022, среда. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Флорида Пантерз, которое состоится 19 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Флорида Пантерз
Санрайз
|25
|вр
|Якоб Маркстрём
|80
|вр
|Даниэль Владарж
|4
|зщ
|Расмус Андерссон
|8
|зщ
|Кристофер Танев
|16
|зщ
|Никита Задоров
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|55
|зщ
|Ноа Ханифин
|58
|зщ
|Оливер Чюлингтон
|11
|нп
|Микаэль Баклунд
|13
|нп
|Джонни Годро
|17
|нп
|Милан Лучич
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|20
|нп
|Блейк Коулман
|22
|нп
|Тревор Льюис
|23
|нп
|Шон Монахан
|24
|нп
|Бретт Ритчи
|28
|нп
|Элиас Линдхольм
|29
|нп
|Диллон Дюбе
|88
|нп
|Эндрю Манджапане
|15
|нп
|Брэд Ричардсон
|30
|вр
|Спенсер Найт
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|4
|зщ
|Олли Юолеви
|5
|зщ
|Аарон Экблад
|7
|зщ
|Радко Гудас
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|52
|зщ
|Маккензи Уигар
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|11
|нп
|Джонатан Юбердо
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|15
|нп
|Антон Лунделль
|16
|нп
|Александр Барков
|23
|нп
|Картер Вераге
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|70
|нп
|Патрик Хёрнквист
|77
|нп
|Фрэнк Ватрано
|94
|нп
|Райан Ломберг
|17
|нп
|Мэйсон Марчмент
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Эндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
|05.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|02.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
|15.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|12.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|13.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|25.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|14.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0