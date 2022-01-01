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Калгари Флэймз - Флорида Пантерз 19 Января прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
19 января 2022, среда. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Флорида Пантерз, которое состоится 19 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Флорида Пантерз
Санрайз
25ШвецияврЯкоб Маркстрём
80ЧехияврДаниэль Владарж
4ШвециязщРасмус Андерссон
8КанадазщКристофер Танев
16РоссиязщНикита Задоров
44КанадазщЭрик Гудбрансон
55СШАзщНоа Ханифин
58ШвециязщОливер Чюлингтон
11ШвециянпМикаэль Баклунд
13СШАнпДжонни Годро
17КанаданпМилан Лучич
19СШАнпМэттью Ткачук
20СШАнпБлейк Коулман
22СШАнпТревор Льюис
23КанаданпШон Монахан
24КанаданпБретт Ритчи
28ШвециянпЭлиас Линдхольм
29КанаданпДиллон Дюбе
88КанаданпЭндрю Манджапане
15КанаданпБрэд Ричардсон
30СШАврСпенсер Найт
72РоссияврСергей Бобровский
4ФинляндиязщОлли Юолеви
5КанадазщАарон Экблад
7ЧехиязщРадко Гудас
42ШвециязщГустав Форслинг
52КанадазщМаккензи Уигар
62КанадазщБрэндон Монтур
9КанаданпСэм Беннетт
10КанаданпЭнтони Дюклер
11КанаданпДжонатан Юбердо
13КанаданпСэм Райнхарт
15ФинляндиянпАнтон Лунделль
16ФинляндиянпАлександр Барков
23КанаданпКартер Вераге
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
70ШвециянпПатрик Хёрнквист
77СШАнпФрэнк Ватрано
94КанаданпРайан Ломберг
17КанаданпМэйсон Марчмент
Главные тренеры
КанадаДэррил Саттер
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 2Калгари Флэймз
02.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз0 : 3Калгари Флэймз
25.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 5 БФлорида Пантерз
15.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 БКалгари Флэймз
12.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3Флорида Пантерз
18.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 6Флорида Пантерз
13.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Калгари Флэймз
25.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Калгари Флэймз
18.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2Флорида Пантерз
14.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 0Флорида Пантерз

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