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Лос-Анджелес Кингз - Тампа-Бэй Лайтнинг 19 Января прямая трансляция

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
19 января 2022, среда. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз Тампа-Бэй Лайтнинг

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 19 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
32СШАврДжонатан Куик
40СШАврКэлвин Питерсен
3СШАзщМэтт Рой
6ФинляндиязщОлли Мяяття
7ШвециязщТобиас Бьёрнфот
8КанадазщДрю Даути
44СШАзщМайки Андерсон
50КанадазщШон Дурзи
11СловениянпАнже Копитар
12СШАнпТревор Мур
19СШАнпАлекс Иафалло
23СШАнпДастин Браун
24КанаданпФиллип Дано
33ШвециянпВиктор Арвидссон
34СШАнпАртур Калиев
39СШАнпАлекс Тюркотт
46СШАнпБлейк Лизотт
48КанаданпБрендан Лемье
68ШвециянпСамуэль Фагемо
89ФинляндиянпРасмус Купари
1КанадаврБрайан Эллиотт
88РоссияврАндрей Василевский
27СШАзщРайан Макдона
52КанадазщКэл Фут
77ШвециязщВиктор Хедман
98РоссиязщМихаил Сергачёв
7КанаданпМэтью Жозеф
10КанаданпКори Перри
13КанаданпБорис Катчук
14СШАнпПэт Марун
16КанаданпТейлор Рэддиш
17КанаданпАлекс Киллорн
21КанаданпБрейден Пойнт
41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
71КанаданпЭнтони Чирелли
79СШАнпРосс Колтон
86РоссиянпНикита Кучеров
91КанаданпСтивен Стэмкос
Главные тренеры
КанадаТодд Маклеллан
КанадаДжон Купер
История личных встреч
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
30.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
26.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
04.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
11.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3Лос-Анджелес Кингз
10.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
08.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 0Лос-Анджелес Кингз
17.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
07.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг

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