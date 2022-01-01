Лос-Анджелес Кингз - Тампа-Бэй Лайтнинг 19 Января прямая трансляция
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
19 января 2022, среда. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 19 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
|32
|вр
|Джонатан Куик
|40
|вр
|Кэлвин Питерсен
|3
|зщ
|Мэтт Рой
|6
|зщ
|Олли Мяяття
|7
|зщ
|Тобиас Бьёрнфот
|8
|зщ
|Дрю Даути
|44
|зщ
|Майки Андерсон
|50
|зщ
|Шон Дурзи
|11
|нп
|Анже Копитар
|12
|нп
|Тревор Мур
|19
|нп
|Алекс Иафалло
|23
|нп
|Дастин Браун
|24
|нп
|Филлип Дано
|33
|нп
|Виктор Арвидссон
|34
|нп
|Артур Калиев
|39
|нп
|Алекс Тюркотт
|46
|нп
|Блейк Лизотт
|48
|нп
|Брендан Лемье
|68
|нп
|Самуэль Фагемо
|89
|нп
|Расмус Купари
|1
|вр
|Брайан Эллиотт
|88
|вр
|Андрей Василевский
|27
|зщ
|Райан Макдона
|52
|зщ
|Кэл Фут
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|98
|зщ
|Михаил Сергачёв
|7
|нп
|Мэтью Жозеф
|10
|нп
|Кори Перри
|13
|нп
|Борис Катчук
|14
|нп
|Пэт Марун
|16
|нп
|Тейлор Рэддиш
|17
|нп
|Алекс Киллорн
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|41
|нп
|Пьер-Эдуар Белльмар
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|79
|нп
|Росс Колтон
|86
|нп
|Никита Кучеров
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Джон Купер
История личных встреч
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|30.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|26.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|04.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|11.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|10.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|17.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|07.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1