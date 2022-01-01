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Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 19.01.2022

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
19 января 2022, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Никс Миннесота Тимбервулвз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 19 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Очки
1СШАфорОби Топпин
4
2СШАзащМайлз Макбрайд
0
3СШАфорНерленс Ноэль
0
4СШАзащДеррик Роуз
0
5СШАзащИммануэль Куикли
6
6СШАзащКвентин Гримс
3
8СШАразКемба Уокер
19
9КанадазащАр Джей Барретт
16
13ФранциязащЭван Фурнье
26
18СШАзащАлек Бёркс
0
19СШАлёгСоломон Хилл
0
22СШАзащКэм Реддиш
0
23СШАценМитчелл Робинсон
8
30СШАфорДжулиус Рэндл
20
45СШАценДжерико Симс
0
51СШАразРайан Арчидиаконоу
0
67СШАфорТадж Гибсон
5
91ХорватияфорЛука Саманич
0
Очки
0СШАразД'Анджело Расселл
15
1СШАзащЭнтони Эдвардс
21
3СШАфорДжейден Макдэниелс
7
4СШАзащДжейлен Ноуэлл
14
5СШАзащМалик Бисли
10
6СШАзащДжордан Маклафлин
0
8СШАфорДжарред Вандербилт
4
9АргентиназащЛеандро Больмаро
0
10СШАзащДжейк Лейман
0
11СШАфорНаз Рид
9
12СШАфорТорин Принс
2
13СШАфорНатан Найт
0
20НигериязащДжош Окоги
0
22СШАзащПатрик Беверли
5
25СШАзащМаккинли Райт
0
32Доминиканская РеспубликаценКарл-Энтони Таунс
17
Главные тренеры
СШАТом Тибодо
История личных встреч
29.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз88 : 96Нью-Йорк Никс
01.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз102 : 101Нью-Йорк Никс
22.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс103 : 99Миннесота Тимбервулвз
11.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз103 : 92Нью-Йорк Никс
23.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс104 : 115Миннесота Тимбервулвз
24.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс104 : 108Миннесота Тимбервулвз
13.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз118 : 108Нью-Йорк Никс
03.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс118 : 114Миннесота Тимбервулвз
01.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз104 : 106Нью-Йорк Никс
21.02.2016 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз95 : 103Нью-Йорк Никс

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