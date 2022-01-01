Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 19.01.2022
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
19 января 2022, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 19 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
|Очки
|1
|фор
|Оби Топпин
4
|2
|защ
|Майлз Макбрайд
0
|3
|фор
|Нерленс Ноэль
0
|4
|защ
|Деррик Роуз
0
|5
|защ
|Иммануэль Куикли
6
|6
|защ
|Квентин Гримс
3
|8
|раз
|Кемба Уокер
19
|9
|защ
|Ар Джей Барретт
16
|13
|защ
|Эван Фурнье
26
|18
|защ
|Алек Бёркс
0
|19
|лёг
|Соломон Хилл
0
|22
|защ
|Кэм Реддиш
0
|23
|цен
|Митчелл Робинсон
8
|30
|фор
|Джулиус Рэндл
20
|45
|цен
|Джерико Симс
0
|51
|раз
|Райан Арчидиаконоу
0
|67
|фор
|Тадж Гибсон
5
|91
|фор
|Лука Саманич
0
|Очки
|0
|раз
|Д'Анджело Расселл
15
|1
|защ
|Энтони Эдвардс
21
|3
|фор
|Джейден Макдэниелс
7
|4
|защ
|Джейлен Ноуэлл
14
|5
|защ
|Малик Бисли
10
|6
|защ
|Джордан Маклафлин
0
|8
|фор
|Джарред Вандербилт
4
|9
|защ
|Леандро Больмаро
0
|10
|защ
|Джейк Лейман
0
|11
|фор
|Наз Рид
9
|12
|фор
|Торин Принс
2
|13
|фор
|Натан Найт
0
|20
|защ
|Джош Окоги
0
|22
|защ
|Патрик Беверли
5
|25
|защ
|Маккинли Райт
0
|32
|цен
|Карл-Энтони Таунс
17
Главные тренеры
|Том Тибодо
История личных встреч
|29.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 96
|01.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 101
|22.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 99
|11.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 92
|23.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 115
|24.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 108
|13.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 108
|03.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 114
|01.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 106
|21.02.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 103