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Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотс 20 Января прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
20 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз Аризона Койотс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотс, которое состоится 20 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Аризона Койотс
Глендейл
32СШАврДжон Гиллис
29КанадаврМаккензи Блэквуд
24КанадазщТай Смит
33КанадазщРайан Грейвз
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
76КанадазщПи Кей Суббэн
83СловакиязщКристиан Ярош
28КанадазщДэймон Сиверсон
11ШвециянпАндреас Юнссон
13ШвейцариянпНико Хишир
14КанаданпНатан Бастиан
16СШАнпДжимми Веси
17БеларусьнпЕгор Шарангович
18КанаданпДоусон Мерсер
20КанаданпМайкл Маклауд
37ЧехиянпПавел Заха
59ФинляндиянпЯнне Куокканен
86СШАнпДжек Хьюз
90СловакиянпТомаш Татар
63ШвециянпЙеспер Братт
31КанадаврСкотт Уэджвуд
70ЧехияврКарел Веймелка
14СШАзщШейн Гостисбер
46РоссиязщИлья Любушкин
61КанадазщДайсин Мэйо
62ШвейцариязщЯнис Мозер
86ШвециязщАнтон Строльман
6КанадазщДжейкоб Чикран
8СШАнпНик Шмальц
9СШАнпКлейтон Келлер
17СШАнпАлекс Гальченюк
16КанаданпЭндрю Лэдд
20КанаданпРайли Нэш
22ШвециянпЮхан Ларссон
21ШвециянпЛуи Эрикссон
36СШАнпКристиан Фишер
38КанаданпЛиам О'Брайен
67КанаданпЛоусон Круз
72СШАнпТрэвис Бойд
81СШАнпФил Кессел
Главные тренеры
КанадаЛинди Рафф
КанадаАндре Туриньи
История личных встреч
15.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2Нью-Джерси Дэвилз
26.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Аризона Койотс
23.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 БАризона Койотс
05.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3 БНью-Джерси Дэвилз
03.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 0Нью-Джерси Дэвилз
29.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3Аризона Койотс
12.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4Нью-Джерси Дэвилз
26.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 3Аризона Койотс
16.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс0 : 2Нью-Джерси Дэвилз
21.10.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 2 ОТАризона Койотс

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