Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотс 20 Января прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
20 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотс, которое состоится 20 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Аризона Койотс
Глендейл
|32
|вр
|Джон Гиллис
|29
|вр
|Маккензи Блэквуд
|24
|зщ
|Тай Смит
|33
|зщ
|Райан Грейвз
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
|76
|зщ
|Пи Кей Суббэн
|83
|зщ
|Кристиан Ярош
|28
|зщ
|Дэймон Сиверсон
|11
|нп
|Андреас Юнссон
|13
|нп
|Нико Хишир
|14
|нп
|Натан Бастиан
|16
|нп
|Джимми Веси
|17
|нп
|Егор Шарангович
|18
|нп
|Доусон Мерсер
|20
|нп
|Майкл Маклауд
|37
|нп
|Павел Заха
|59
|нп
|Янне Куокканен
|86
|нп
|Джек Хьюз
|90
|нп
|Томаш Татар
|63
|нп
|Йеспер Братт
|31
|вр
|Скотт Уэджвуд
|70
|вр
|Карел Веймелка
|14
|зщ
|Шейн Гостисбер
|46
|зщ
|Илья Любушкин
|61
|зщ
|Дайсин Мэйо
|62
|зщ
|Янис Мозер
|86
|зщ
|Антон Строльман
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|8
|нп
|Ник Шмальц
|9
|нп
|Клейтон Келлер
|17
|нп
|Алекс Гальченюк
|16
|нп
|Эндрю Лэдд
|20
|нп
|Райли Нэш
|22
|нп
|Юхан Ларссон
|21
|нп
|Луи Эрикссон
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|38
|нп
|Лиам О'Брайен
|67
|нп
|Лоусон Круз
|72
|нп
|Трэвис Бойд
|81
|нп
|Фил Кессел
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Андре Туриньи
История личных встреч
|15.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|26.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|23.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|05.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|03.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|29.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|12.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|26.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|16.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|21.10.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ