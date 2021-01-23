Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 20 Января прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
20 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 20 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Даллас Икинс
|Джаред Беднар
История личных встреч
|02.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|12.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|30.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
|07.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|06.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ