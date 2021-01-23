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Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 20 Января прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
20 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс Колорадо Эвеланш

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 20 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
СШАДаллас Икинс
КанадаДжаред Беднар
История личных встреч
02.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Анахайм Дакс
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2Анахайм Дакс
12.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Колорадо Эвеланш
10.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 2Колорадо Эвеланш
30.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2Анахайм Дакс
17.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш8 : 4Анахайм Дакс
07.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 5 ОТАнахайм Дакс
06.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2 ОТАнахайм Дакс
25.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 1Колорадо Эвеланш
23.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3 ОТКолорадо Эвеланш

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