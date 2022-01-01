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Вашингтон Уизардс - Бруклин Нетс прямая трансляция 20.01.2022

Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
20 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс Бруклин Нетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Бруклин Нетс, которое состоится 20 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Очки
1СШАзащКентавиус Колдуэлл-Поуп
6
3СШАзащБрэдли Бил
4
4СШАзащАарон Холидей
0
5СШАзащКассиус Уинстон
0
6СШАценМонтрезл Харрелл
0
8ЯпонияфорРуи Хатимура
2
9ИзраильзащДени Авдия
0
13СШАценТомас Брайант
0
14СШАфорАйзея Тодд
0
16СШАфорЭнтони Гилл
0
17ФранциязащЖоэль Ээи
0
19БразилиязащРауль Нето
0
21СШАценДэниел Гэффорд
8
24СШАфорКори Кисперт
4
26СШАразСпенсер Динвидди
4
33СШАлёгКайл Кузма
0
42ЛатвиялёгДавис Бертанс
0
55СШАценГрег Монро
0
Очки
0СШАзащДжевон Картер
0
1СШАзащБрюс Браун
1
2СШАфорБлэйк Гриффин
0
6СШАзащДэвид Дюк
0
7СШАлёгКевин Дюрант
0
8АвстралиязащПатрик Миллз
3
11СШАзащКайри Ирвинг
12
12СШАзащДжо Харрис
0
13СШАзащДжеймс Харден
3
14СШАзащКесслер Эдвардс
0
16СШАфорДжеймс Джонсон
0
20СШАфорДэйрон Шарп
4
21СШАценЛамаркус Олдридж
10
24СШАзащКэмерон Томас
0
31СШАфорПол Миллсэп
0
33СШАценНиколас Клэкстон
0
95СШАфорДеандре Бембри
0
Главные тренеры
КанадаСтив Нэш
История личных встреч
26.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс104 : 90Вашингтон Уизардс
22.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс113 : 106Вашингтон Уизардс
01.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс149 : 146Бруклин Нетс
04.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс122 : 123Вашингтон Уизардс
02.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс118 : 110Вашингтон Уизардс
27.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс110 : 106Бруклин Нетс
02.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс113 : 107Бруклин Нетс
28.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс116 : 125Вашингтон Уизардс
15.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс125 : 118Вашингтон Уизардс
02.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс102 : 88Бруклин Нетс

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