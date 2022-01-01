Вашингтон Уизардс - Бруклин Нетс прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
20 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Бруклин Нетс, которое состоится 20 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
|Очки
|1
|защ
|Кентавиус Колдуэлл-Поуп
6
|3
|защ
|Брэдли Бил
4
|4
|защ
|Аарон Холидей
0
|5
|защ
|Кассиус Уинстон
0
|6
|цен
|Монтрезл Харрелл
0
|8
|фор
|Руи Хатимура
2
|9
|защ
|Дени Авдия
0
|13
|цен
|Томас Брайант
0
|14
|фор
|Айзея Тодд
0
|16
|фор
|Энтони Гилл
0
|17
|защ
|Жоэль Ээи
0
|19
|защ
|Рауль Нето
0
|21
|цен
|Дэниел Гэффорд
8
|24
|фор
|Кори Кисперт
4
|26
|раз
|Спенсер Динвидди
4
|33
|лёг
|Кайл Кузма
0
|42
|лёг
|Давис Бертанс
0
|55
|цен
|Грег Монро
0
|Очки
|0
|защ
|Джевон Картер
0
|1
|защ
|Брюс Браун
1
|2
|фор
|Блэйк Гриффин
0
|6
|защ
|Дэвид Дюк
0
|7
|лёг
|Кевин Дюрант
0
|8
|защ
|Патрик Миллз
3
|11
|защ
|Кайри Ирвинг
12
|12
|защ
|Джо Харрис
0
|13
|защ
|Джеймс Харден
3
|14
|защ
|Кесслер Эдвардс
0
|16
|фор
|Джеймс Джонсон
0
|20
|фор
|Дэйрон Шарп
4
|21
|цен
|Ламаркус Олдридж
10
|24
|защ
|Кэмерон Томас
0
|31
|фор
|Пол Миллсэп
0
|33
|цен
|Николас Клэкстон
0
|95
|фор
|Деандре Бембри
0
Главные тренеры
|Стив Нэш
История личных встреч
|26.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 90
|22.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 106
|01.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|149 : 146
|04.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 123
|02.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 110
|27.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 106
|02.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 107
|28.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 125
|15.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 118
|02.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 88