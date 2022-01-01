Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
20 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 20 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Главные тренеры
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|07.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 121
|23.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 116
|18.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 97
|06.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 127
|26.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 125
|28.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 123 ОТ
|29.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 123 ОТ
|29.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 114
|30.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 100
|27.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 90