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Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 20.01.2022

Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
20 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Атланта Хоукс Миннесота Тимбервулвз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 20 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Главные тренеры
СШАНэйт Макмиллан
История личных встреч
07.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз110 : 121Атланта Хоукс
23.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз98 : 116Атланта Хоукс
18.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс108 : 97Миннесота Тимбервулвз
06.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз120 : 127Атланта Хоукс
26.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс113 : 125Миннесота Тимбервулвз
28.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс131 : 123 ОТМиннесота Тимбервулвз
29.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз120 : 123 ОТАтланта Хоукс
29.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз126 : 114Атланта Хоукс
30.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс105 : 100Миннесота Тимбервулвз
27.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз104 : 90Атланта Хоукс

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