Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
20 января 2022, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 20 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
|Майк Буденхольцер
|Тейлор Дженкинс
История личных встреч
|18.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 128
|05.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 112
|13.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 106
|14.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 127
|17.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 111
|15.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 116
|13.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 121
|14.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 103
|14.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 93
|13.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 96