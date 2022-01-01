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Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 20.01.2022

Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
20 января 2022, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Милуоки Бакс Мемфис Гриззлиз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 20 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
СШАМайк Буденхольцер
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
18.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс115 : 128Мемфис Гриззлиз
05.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз111 : 112Милуоки Бакс
13.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз119 : 106Милуоки Бакс
14.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз114 : 127Милуоки Бакс
17.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз101 : 111Милуоки Бакс
15.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс113 : 116Мемфис Гриззлиз
13.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз103 : 121Милуоки Бакс
14.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс110 : 103Мемфис Гриззлиз
14.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз113 : 93Милуоки Бакс
13.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс106 : 96Мемфис Гриззлиз

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