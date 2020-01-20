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Юта Джаз - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 20.01.2022

Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
20 января 2022, четверг. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Юта Джаз Хьюстон Рокетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Хьюстон Рокетс, которое состоится 20 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Главные тренеры
СШАКуин Снайдер
СШАСтивен Сайлас
История личных встреч
29.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс91 : 122Юта Джаз
09.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз124 : 116Хьюстон Рокетс
22.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс89 : 112Юта Джаз
13.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз114 : 99Хьюстон Рокетс
23.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз110 : 120Хьюстон Рокетс
10.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс113 : 114Юта Джаз
28.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз117 : 126Хьюстон Рокетс
25.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Хьюстон Рокетс100 : 93Юта Джаз
23.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Юта Джаз107 : 91Хьюстон Рокетс
21.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Юта Джаз101 : 104Хьюстон Рокетс

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