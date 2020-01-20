Юта Джаз - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
20 января 2022, четверг. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Хьюстон Рокетс, которое состоится 20 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Главные тренеры
|Куин Снайдер
|Стивен Сайлас
История личных встреч
|29.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 122
|09.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 116
|22.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|89 : 112
|13.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 99
|23.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 120
|10.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 114
|28.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 126
|25.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|100 : 93
|23.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|107 : 91
|21.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|101 : 104