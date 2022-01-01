Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
20 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс, которое состоится 20 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|16.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 129
|09.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 113
|27.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 110
|02.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 100
|23.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 106
|20.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 103
|11.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 102
|20.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 106
|05.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 99
|24.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 109