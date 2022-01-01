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Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс прямая трансляция 20.01.2022

Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
20 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сакраменто Кингз Детройт Пистонс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс, которое состоится 20 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
СШАДуэйн Кейси
История личных встреч
16.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс107 : 129Сакраменто Кингз
09.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз101 : 113Детройт Пистонс
27.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс107 : 110Сакраменто Кингз
02.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз106 : 100Детройт Пистонс
23.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс127 : 106Сакраменто Кингз
20.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс101 : 103Сакраменто Кингз
11.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз112 : 102Детройт Пистонс
20.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз90 : 106Детройт Пистонс
05.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс108 : 99Сакраменто Кингз
24.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс104 : 109Сакраменто Кингз

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