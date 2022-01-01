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Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 20.01.2022

Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
20 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Денвер Наггетс Лос-Анджелес Клипперс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 20 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
СШАМайк Мэлоун
СШАТайрон Лю
История личных встреч
12.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс87 : 85Денвер Наггетс
27.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс100 : 103Денвер Наггетс
02.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс104 : 110Денвер Наггетс
02.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс94 : 101Денвер Наггетс
26.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс108 : 121Лос-Анджелес Клипперс
16.09.2020 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Лос-Анджелес Клипперс89 : 104Денвер Наггетс
13.09.2020 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Денвер Наггетс111 : 98Лос-Анджелес Клипперс
12.09.2020 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Лос-Анджелес Клипперс105 : 111Денвер Наггетс
10.09.2020 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Денвер Наггетс85 : 96Лос-Анджелес Клипперс
08.09.2020 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Денвер Наггетс107 : 113Лос-Анджелес Клипперс

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