Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
20 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 20 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Майк Мэлоун
|Тайрон Лю
История личных встреч
|12.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 85
|27.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 103
|02.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 110
|02.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 101
|26.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 121
|16.09.2020
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|89 : 104
|13.09.2020
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|111 : 98
|12.09.2020
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|105 : 111
|10.09.2020
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|85 : 96
|08.09.2020
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|107 : 113