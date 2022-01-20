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Рома - Лечче 20 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
20 января 2022, четверг. 23:00 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Мануэль Вольпи (Италия);
Рома Лечче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Лечче, которое состоится 20 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Лечче
Лечче
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Италия Марко Барони
История личных встреч
23.02.2020 Италия - Серия А Тур 25 Рома4 : 0Лечче
29.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Лечче0 : 1Рома
07.04.2012 Италия - Серия А Тур 31 Лечче4 : 2Рома
20.11.2011 Италия - Серия А Тур 12 Рома2 : 1Лечче
04.03.2011 Италия - Серия А Тур 28 Лечче1 : 2Рома
30.10.2010 Италия - Серия А Тур 9 Рома2 : 0Лечче
19.04.2009 Италия - Серия А Тур 32 Рома3 : 2Лечче
23.11.2008 Италия - Серия А Тур 13 Лечче0 : 3Рома

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