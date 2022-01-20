Рома - Лечче 20 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
20 января 2022, четверг. 23:00 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Мануэль Вольпи (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Лечче, которое состоится 20 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Лечче
Лечче
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Марко Барони
История личных встреч
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|4 : 0
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 1
|07.04.2012
|Италия - Серия А
|Тур 31
|4 : 2
|20.11.2011
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 1
|04.03.2011
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 2
|30.10.2010
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 0
|19.04.2009
|Италия - Серия А
|Тур 32
|3 : 2
|23.11.2008
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 3