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ЦСКА - Олимпия Милан прямая трансляция 21.01.2022

Стадион: Мегаспорт (Москва, Россия), вместимость: 13126
21 января 2022, пятница. 20:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 20-й тур
ЦСКА Олимпия Милан

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами ЦСКА - Олимпия Милан, которое состоится 21 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мегаспорт (Москва, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва, Россия
Олимпия Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
ГрецияДимитрис Итудис
ИталияЭтторе Мессина
История личных встреч
30.09.2021ЕвролигаРегулярный чемпионат. Тур 1Олимпия Милан84 : 74ЦСКА
30.05.2021ЕвролигаЗа 3-е местоОлимпия Милан83 : 73ЦСКА
11.03.2021ЕвролигаРегулярный чемпионат. Тур 28ЦСКА76 : 84Олимпия Милан
30.12.2020ЕвролигаРегулярный чемпионат. Тур 16Олимпия Милан87 : 91 ОТЦСКА
26.12.2019ЕвролигаРегулярный чемпионат. Тур 16ЦСКА78 : 75Олимпия Милан
08.03.2019ЕвролигаРегулярный чемпионат. Тур 25ЦСКА101 : 95Олимпия Милан
08.11.2018ЕвролигаРегулярный чемпионат. Тур 6Олимпия Милан85 : 90ЦСКА
11.01.2018ЕвролигаРегулярный чемпионат. Тур 17Олимпия Милан81 : 107ЦСКА
12.10.2017ЕвролигаРегулярный чемпионат. Тур 1ЦСКА93 : 84Олимпия Милан
13.01.2017ЕвролигаРегулярный чемпионат. Тур 17ЦСКА101 : 64Олимпия Милан

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