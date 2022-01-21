ЦСКА - Олимпия Милан прямая трансляция 21.01.2022
Стадион: Мегаспорт (Москва, Россия), вместимость: 13126
21 января 2022, пятница. 20:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 20-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами ЦСКА - Олимпия Милан, которое состоится 21 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мегаспорт (Москва, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва, Россия
Олимпия Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Димитрис Итудис
|Этторе Мессина
История личных встреч
|30.09.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 1
|84 : 74
|30.05.2021
|Евролига
|За 3-е место
|83 : 73
|11.03.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 28
|76 : 84
|30.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|87 : 91 ОТ
|26.12.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|78 : 75
|08.03.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 25
|101 : 95
|08.11.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|85 : 90
|11.01.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 17
|81 : 107
|12.10.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 1
|93 : 84
|13.01.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 17
|101 : 64