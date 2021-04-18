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Бостон Брюинз - Вашингтон Кэпиталз 21 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
21 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 21 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
КанадаБрюс Кэссиди
СШАПитер Лавиолетт
История личных встреч
11.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 7Бостон Брюинз
07.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз3 : 4 БВашингтон Кэпиталз
27.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ББостон Брюинз
24.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Вашингтон Кэпиталз1 : 3Бостон Брюинз
22.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Бостон Брюинз4 : 1Вашингтон Кэпиталз
20.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Бостон Брюинз3 : 2 ОТВашингтон Кэпиталз
18.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТБостон Брюинз
16.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТБостон Брюинз
12.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 1Бостон Брюинз
18.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 3Вашингтон Кэпиталз

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