Бостон Брюинз - Вашингтон Кэпиталз 21 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
21 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 21 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|11.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|07.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б
|27.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|24.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|1 : 3
|22.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|4 : 1
|20.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|3 : 2 ОТ
|18.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|3 : 4 ОТ
|16.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|3 : 2 ОТ
|12.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|18.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3