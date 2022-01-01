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Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 21 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
21 января 2022, пятница. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс Монреаль Канадиенс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 21 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
КанадаДоминик Дюшарм
История личных встреч
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 5Вегас Голден Найтс
25.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
23.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала Вегас Голден Найтс1 : 4Монреаль Канадиенс
21.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала Монреаль Канадиенс1 : 2 ОТВегас Голден Найтс
19.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
17.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала Вегас Голден Найтс2 : 3Монреаль Канадиенс
15.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала Вегас Голден Найтс4 : 1Монреаль Канадиенс
19.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 4 БВегас Голден Найтс
01.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 5 ОТМонреаль Канадиенс
23.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 4 ОТМонреаль Канадиенс

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