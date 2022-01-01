Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 21 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
21 января 2022, пятница. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 21 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Доминик Дюшарм
История личных встреч
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|25.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала
|3 : 2 ОТ
|23.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала
|1 : 4
|21.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала
|1 : 2 ОТ
|19.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала
|3 : 2 ОТ
|17.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала
|2 : 3
|15.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала
|4 : 1
|19.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|01.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|23.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ