Фрайбург - Штутгарт 22 Января прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
22 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Штутгарт, которое состоится 22 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 3
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 1
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 3
|03.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 2
|16.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 3
|16.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 2
|29.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|3 : 0
|25.04.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 2
|28.11.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 4