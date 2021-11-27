Интер М - Венеция 22 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
22 января 2022, суббота. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Венеция, которое состоится 22 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Венеция
Венеция
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 2