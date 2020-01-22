Лацио - Аталанта 22 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
22 января 2022, суббота. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Аталанта, которое состоится 22 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|30.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 2
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 3
|27.01.2021
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 2
|30.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 4
|24.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 27
|3 : 2
|19.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 3
|15.05.2019
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 2
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 3
|17.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 0
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 1