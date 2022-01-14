Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 22 Января прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
22 января 2022, суббота. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз, которое состоится 22 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|14.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Флорида Пантерз
|40
|59
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|41
|59
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|40
|56
|4
|Каролина Харрикейнз
|36
|54
|5
|Питтсбург Пингвинз
|39
|53
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|41
|53
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|37
|51
|8
|Бостон Брюинз
|37
|48
|9
|Детройт Ред Уингз
|40
|41
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|37
|37
|11
|Филадельфия Флайерз
|40
|34
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|38
|33
|13
|Нью-Йорк Айлендерс
|32
|32
|14
|Баффало Сэйбрз
|40
|31
|15
|Оттава Сенаторз
|33
|24
|16
|Монреаль Канадиенс
|39
|22