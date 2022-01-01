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Атланта Хоукс - Майами Хит прямая трансляция 22.01.2022

Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
22 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Атланта Хоукс Майами Хит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Майами Хит, которое состоится 22 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит
Майами
Очки
0СШАзащДилон Райт
9
1СШАфорДжален Джонсон
0
2СШАзащШариф Купер
0
3СШАлёгКевин Хаертер
21
4СШАзащСкайлар Мэйс
0
5СШАлёгКевин Нокс
3
6СШАзащЛу Уильямс
9
7ФранцияфорТимоте Луваву-Кабарро
0
8ИталиялёгДанило Галлинари
0
10СенегалценГорги Дьенг
0
11СШАразТрей Янг
28
12СШАлёгДеандре Хантер
13
13СербиязащБогдан Богданович
0
15ШвейцарияценКлинт Капела
6
17СШАфорОньека Оконгву
6
20СШАфорДжон Коллинс
15
Очки
2НигерияразГэйб Винсент
14
4СШАзащВиктор Оладипо
0
5СШАразКайл Гай
5
7СШАразКайл Лоури
0
8СШАфорМаркиф Моррис
0
11НигерияфорКези Окпала
0
13СШАценЭдрис Адебайо
21
14СШАзащТайлер Хироу
0
16СШАфорКалеб Мартин
11
17СШАфорПи Джей Такер
2
21СШАценДуэйн Дедмон
4
22СШАлёгДжимми Батлер
13
30ГабонфорКрис Сильва
0
31СШАзащМакс Страс
15
40СШАфорЮдонис Хаслем
0
55СШАзащДункан Робинсон
19
77ТурцияценОмер Юртсевен
4
Главные тренеры
СШАНэйт Макмиллан
СШАЭрик Споэльстра
История личных встреч
15.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит124 : 118Атланта Хоукс
13.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс91 : 115Майами Хит
24.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс118 : 103Майами Хит
03.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит80 : 94Атланта Хоукс
01.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит109 : 99Атланта Хоукс
21.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс129 : 124Майами Хит
11.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит135 : 121Атланта Хоукс
01.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс97 : 106Майами Хит
30.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит112 : 97Атланта Хоукс
05.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит114 : 113Атланта Хоукс
Турнирная таблица
Команда Игры В/И
1 Чикаго Буллз 43 0.651
2 Майами Хит 45 0.644
3 Бруклин Нетс 44 0.636
4 Милуоки Бакс 47 0.596
5 Филадельфия Сиксерс 44 0.591
6 Кливленд Кавальерс 46 0.587
7 Шарлотт Хорнетс 45 0.556
8 Вашингтон Уизардс 45 0.511
9 Бостон Селтикс 46 0.500
10 Торонто Рэпторс 42 0.500
11 Нью-Йорк Никс 46 0.478
12 Атланта Хоукс 44 0.432
13 Индиана Пэйсерс 46 0.370
14 Детройт Пистонс 44 0.250
15 Орландо Мэджик 46 0.174

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