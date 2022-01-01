Атланта Хоукс - Майами Хит прямая трансляция 22.01.2022
Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
22 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Майами Хит, которое состоится 22 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит
Майами
|Очки
|0
|защ
|Дилон Райт
9
|1
|фор
|Джален Джонсон
0
|2
|защ
|Шариф Купер
0
|3
|лёг
|Кевин Хаертер
21
|4
|защ
|Скайлар Мэйс
0
|5
|лёг
|Кевин Нокс
3
|6
|защ
|Лу Уильямс
9
|7
|фор
|Тимоте Луваву-Кабарро
0
|8
|лёг
|Данило Галлинари
0
|10
|цен
|Горги Дьенг
0
|11
|раз
|Трей Янг
28
|12
|лёг
|Деандре Хантер
13
|13
|защ
|Богдан Богданович
0
|15
|цен
|Клинт Капела
6
|17
|фор
|Оньека Оконгву
6
|20
|фор
|Джон Коллинс
15
|Очки
|2
|раз
|Гэйб Винсент
14
|4
|защ
|Виктор Оладипо
0
|5
|раз
|Кайл Гай
5
|7
|раз
|Кайл Лоури
0
|8
|фор
|Маркиф Моррис
0
|11
|фор
|Кези Окпала
0
|13
|цен
|Эдрис Адебайо
21
|14
|защ
|Тайлер Хироу
0
|16
|фор
|Калеб Мартин
11
|17
|фор
|Пи Джей Такер
2
|21
|цен
|Дуэйн Дедмон
4
|22
|лёг
|Джимми Батлер
13
|30
|фор
|Крис Сильва
0
|31
|защ
|Макс Страс
15
|40
|фор
|Юдонис Хаслем
0
|55
|защ
|Дункан Робинсон
19
|77
|цен
|Омер Юртсевен
4
Главные тренеры
|Нэйт Макмиллан
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|15.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 118
|13.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 115
|24.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 103
|03.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|80 : 94
|01.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 99
|21.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 124
|11.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 121
|01.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 106
|30.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 97
|05.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 113
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Чикаго Буллз
|43
|0.651
|2
|Майами Хит
|45
|0.644
|3
|Бруклин Нетс
|44
|0.636
|4
|Милуоки Бакс
|47
|0.596
|5
|Филадельфия Сиксерс
|44
|0.591
|6
|Кливленд Кавальерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|45
|0.556
|8
|Вашингтон Уизардс
|45
|0.511
|9
|Бостон Селтикс
|46
|0.500
|10
|Торонто Рэпторс
|42
|0.500
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|44
|0.432
|13
|Индиана Пэйсерс
|46
|0.370
|14
|Детройт Пистонс
|44
|0.250
|15
|Орландо Мэджик
|46
|0.174