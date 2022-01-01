Вашингтон Уизардс - Торонто Рэпторс прямая трансляция 22.01.2022
Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
22 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Торонто Рэпторс, которое состоится 22 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс
Торонто
Главные тренеры
|Ник Нёрс
История личных встреч
|06.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 90
|04.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 109
|21.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|83 : 98
|07.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 131
|06.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 101
|11.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 137
|18.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|140 : 111
|21.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 118
|14.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 120
|13.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|138 : 140 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Чикаго Буллз
|43
|0.651
|2
|Майами Хит
|45
|0.644
|3
|Бруклин Нетс
|44
|0.636
|4
|Милуоки Бакс
|47
|0.596
|5
|Филадельфия Сиксерс
|44
|0.591
|6
|Кливленд Кавальерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|45
|0.556
|8
|Вашингтон Уизардс
|45
|0.511
|9
|Бостон Селтикс
|46
|0.500
|10
|Торонто Рэпторс
|42
|0.500
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|44
|0.432
|13
|Индиана Пэйсерс
|46
|0.370
|14
|Детройт Пистонс
|44
|0.250
|15
|Орландо Мэджик
|46
|0.174