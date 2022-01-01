Бристоль Сити - Кардифф Сити 22 Января прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
22 января 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Гэвин Уорд (Суррей, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Кардифф Сити, которое состоится 22 Января 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
|Стив Морисон
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|1 : 2
|06.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|0 : 2
|06.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|0 : 1
|04.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|0 : 1
|10.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|0 : 1
|25.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|1 : 0
|04.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|2 : 1
|14.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|2 : 3
|14.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|2 : 1
|05.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 35
|0 : 2