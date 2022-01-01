Сток Сити - Фулхэм 22 Января прямая трансляция
Стадион: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 28383
22 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Фулхэм, которое состоится 22 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
|Майкл О'Нил
|Марку Силва
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|3 : 0
|29.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|1 : 0
|19.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|2 : 0
|22.09.2015
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 1
|03.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|4 : 1
|05.10.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 0
|23.02.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 0
|24.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 0
|11.02.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 1
|15.10.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 0