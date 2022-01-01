Ковентри Сити - Куинз Парк Рейнджерс 22 Января прямая трансляция
Стадион: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
22 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Энди Вулмер (Нортгемптоншир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 22 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Марк Уорбертон
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|2 : 0
|02.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|3 : 0
|18.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|3 : 2