Финикс Санз - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 23.01.2022
Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
23 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Индиана Пэйсерс, которое состоится 23 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
|Монти Уильямс
|Рик Карлайл
История личных встреч
|15.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 112
|14.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 122
|10.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 125
|06.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 99
|23.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 112
|16.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 97
|28.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 109
|25.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 101
|15.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 120
|08.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 109
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Бруклин Нетс
|45
|0.644
|2
|Чикаго Буллз
|44
|0.636
|3
|Майами Хит
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|48
|0.604
|5
|Кливленд Кавальерс
|46
|0.587
|6
|Филадельфия Сиксерс
|45
|0.578
|7
|Шарлотт Хорнетс
|46
|0.565
|8
|Торонто Рэпторс
|43
|0.512
|9
|Вашингтон Уизардс
|46
|0.500
|10
|Бостон Селтикс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|45
|0.444
|13
|Индиана Пэйсерс
|46
|0.370
|14
|Детройт Пистонс
|45
|0.244
|15
|Орландо Мэджик
|47
|0.170