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Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 23.01.2022

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
23 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Никс Лос-Анджелес Клипперс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 23 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
США Том Тибодо
США Тайрон Лю
История личных встреч
09.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс100 : 106Нью-Йорк Никс
31.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс115 : 129Лос-Анджелес Клипперс
05.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс135 : 132Нью-Йорк Никс
24.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс113 : 124Лос-Анджелес Клипперс
03.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс128 : 107Нью-Йорк Никс
03.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс128 : 105Нью-Йорк Никс
21.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс107 : 85Лос-Анджелес Клипперс
21.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс114 : 105Нью-Йорк Никс
09.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс115 : 119Лос-Анджелес Клипперс
12.03.2016 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс101 : 94Нью-Йорк Никс
Турнирная таблица
Команда Игры В/И
1 Бруклин Нетс 45 0.644
2 Чикаго Буллз 44 0.636
3 Майами Хит 46 0.630
4 Милуоки Бакс 48 0.604
5 Кливленд Кавальерс 46 0.587
6 Филадельфия Сиксерс 45 0.578
7 Шарлотт Хорнетс 46 0.565
8 Торонто Рэпторс 43 0.512
9 Вашингтон Уизардс 46 0.500
10 Бостон Селтикс 47 0.489
11 Нью-Йорк Никс 46 0.478
12 Атланта Хоукс 45 0.444
13 Индиана Пэйсерс 46 0.370
14 Детройт Пистонс 45 0.244
15 Орландо Мэджик 47 0.170

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