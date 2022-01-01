Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 23.01.2022
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
23 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 23 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Том Тибодо
|Тайрон Лю
История личных встреч
|09.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 106
|31.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 129
|05.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 132
|24.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 124
|03.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 107
|03.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 105
|21.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 85
|21.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 105
|09.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 119
|12.03.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 94
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Бруклин Нетс
|45
|0.644
|2
|Чикаго Буллз
|44
|0.636
|3
|Майами Хит
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|48
|0.604
|5
|Кливленд Кавальерс
|46
|0.587
|6
|Филадельфия Сиксерс
|45
|0.578
|7
|Шарлотт Хорнетс
|46
|0.565
|8
|Торонто Рэпторс
|43
|0.512
|9
|Вашингтон Уизардс
|46
|0.500
|10
|Бостон Селтикс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|45
|0.444
|13
|Индиана Пэйсерс
|46
|0.370
|14
|Детройт Пистонс
|45
|0.244
|15
|Орландо Мэджик
|47
|0.170