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Райо Вальекано - Атлетик Б 23 Января прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
23 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Райо Вальекано Атлетик Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетик Б, которое состоится 23 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
21.09.2021Испания - ПримераТур 6Атлетик Б1 : 2Райо Вальекано
14.04.2019Испания - ПримераТур 32Атлетик Б3 : 2Райо Вальекано
24.10.2018Испания - ПримераТур 3Райо Вальекано1 : 1Атлетик Б
10.04.2016Испания - ПримераТур 32Атлетик Б1 : 0Райо Вальекано
29.11.2015Испания - ПримераТур 13Райо Вальекано0 : 3Атлетик Б
22.02.2015Испания - ПримераТур 24Атлетик Б1 : 0Райо Вальекано
24.09.2014Испания - ПримераТур 5Райо Вальекано2 : 1Атлетик Б
02.05.2014Испания - ПримераТур 36Райо Вальекано0 : 3Атлетик Б
22.12.2013Испания - ПримераТур 17Атлетик Б2 : 1Райо Вальекано
01.06.2013Испания - ПримераТур 38Райо Вальекано2 : 2Атлетик Б

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