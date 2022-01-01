Райо Вальекано - Атлетик Б 23 Января прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
23 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетик Б, которое состоится 23 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|21.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 2
|14.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 2
|24.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 1
|10.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 0
|29.11.2015
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 3
|22.02.2015
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 0
|24.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 1
|02.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 3
|22.12.2013
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 1
|01.06.2013
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 2