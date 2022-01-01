Реал Сосьедад - Хетафе 23 Января прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
23 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Хетафе, которое состоится 23 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|03.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 1
|14.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 1
|03.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|3 : 0
|29.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|06.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 2
|28.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 1
|15.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|17.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 2
|29.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|21.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 2