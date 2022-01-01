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Реал Сосьедад - Хетафе 23 Января прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
23 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Реал Сосьедад Хетафе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Хетафе, которое состоится 23 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИспанияКике Санчес Флорес
История личных встреч
03.10.2021Испания - ПримераТур 8Хетафе1 : 1Реал Сосьедад
14.02.2021Испания - ПримераТур 23Хетафе0 : 1Реал Сосьедад
03.10.2020Испания - ПримераТур 5Реал Сосьедад3 : 0Хетафе
29.06.2020Испания - ПримераТур 32Хетафе2 : 1Реал Сосьедад
06.10.2019Испания - ПримераТур 8Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
28.04.2019Испания - ПримераТур 35Реал Сосьедад2 : 1Хетафе
15.12.2018Испания - ПримераТур 16Хетафе1 : 0Реал Сосьедад
17.03.2018Испания - ПримераТур 29Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
29.10.2017Испания - ПримераТур 10Хетафе2 : 1Реал Сосьедад
21.04.2016Испания - ПримераТур 34Реал Сосьедад1 : 2Хетафе

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