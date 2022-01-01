Алавес - Барселона 23 Января прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
23 января 2022, воскресенье. 23:00 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Барселона, которое состоится 23 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|30.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 1
|13.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 23
|5 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 5
|21.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|4 : 1
|23.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 2
|18.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|3 : 0
|28.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 1
|26.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 2
|27.05.2017
|Кубок Испании
|Финал
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Алавес» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.