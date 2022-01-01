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Алавес - Барселона 23 Января прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
23 января 2022, воскресенье. 23:00 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Алавес Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Барселона, которое состоится 23 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Барселона
Барселона
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
30.10.2021Испания - ПримераТур 12Барселона1 : 1Алавес
13.02.2021Испания - ПримераТур 23Барселона5 : 1Алавес
31.10.2020Испания - ПримераТур 8Алавес1 : 1Барселона
19.07.2020Испания - ПримераТур 38Алавес0 : 5Барселона
21.12.2019Испания - ПримераТур 18Барселона4 : 1Алавес
23.04.2019Испания - ПримераТур 34Алавес0 : 2Барселона
18.08.2018Испания - ПримераТур 1Барселона3 : 0Алавес
28.01.2018Испания - ПримераТур 21Барселона2 : 1Алавес
26.08.2017Испания - ПримераТур 2Алавес0 : 2Барселона
27.05.2017Кубок ИспанииФиналБарселона3 : 1Алавес
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Алавес» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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