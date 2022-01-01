РБ Лейпциг - Вольфсбург 23 Января прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
23 января 2022, воскресенье. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вольфсбург, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Флориан Кофельдт
История личных встреч
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|1 : 0
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|2 : 2
|03.03.2021
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 2
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 0
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 6
|19.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 1
|13.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 0
|06.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|24.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 0