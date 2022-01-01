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РБ Лейпциг - Вольфсбург 23 Января прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
23 января 2022, воскресенье. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 20-й тур
РБ Лейпциг Вольфсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вольфсбург, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Германия Флориан Кофельдт
История личных встреч
29.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 3 Вольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
16.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 33 РБ Лейпциг2 : 2Вольфсбург
03.03.2021 Кубок Германии 1/4 финала РБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
16.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Вольфсбург2 : 2РБ Лейпциг
07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Вольфсбург0 : 0РБ Лейпциг
30.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Вольфсбург1 : 6РБ Лейпциг
19.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 РБ Лейпциг1 : 1Вольфсбург
13.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 29 РБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
06.02.2019 Кубок Германии 1/8 финала РБ Лейпциг1 : 0Вольфсбург
24.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 12 Вольфсбург1 : 0РБ Лейпциг

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