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Наполи - Салернитана 23 Января прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Наполи Салернитана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Салернитана, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияСтефано Колантуоно
История личных встреч
31.10.2021Италия - Серия АТур 11Салернитана0 : 1Наполи

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