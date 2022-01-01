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Милан - Ювентус 23 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
23 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Милан Ювентус

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Ювентус, которое состоится 23 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Ювентус
Турин
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
19.09.2021Италия - Серия АТур 4Ювентус1 : 1Милан
09.05.2021Италия - Серия АТур 35Ювентус0 : 3Милан
06.01.2021Италия - Серия АТур 16Милан1 : 3Ювентус
07.07.2020Италия - Серия АТур 31Милан4 : 2Ювентус
12.06.2020Кубок Италии1/2 финалаЮвентус0 : 0Милан
13.02.2020Кубок Италии1/2 финалаМилан1 : 1Ювентус
10.11.2019Италия - Серия АТур 12Ювентус1 : 0Милан
06.04.2019Италия - Серия АТур 31Ювентус2 : 1Милан
16.01.2019Суперкубок ИталииФиналЮвентус1 : 0Милан
11.11.2018Италия - Серия АТур 12Милан0 : 2Ювентус
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура Серии A: «Милан» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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