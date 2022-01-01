Милан - Ювентус 23 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
23 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Ювентус, которое состоится 23 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Ювентус
Турин
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 1
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 35
|0 : 3
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 3
|07.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 31
|4 : 2
|12.06.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|13.02.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 0
|06.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 1
|16.01.2019
|Суперкубок Италии
|Финал
|1 : 0
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура Серии A: «Милан» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.