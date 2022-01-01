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Монпелье - Монако 23 Января прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
23 января 2022, воскресенье. 19:05 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Монпелье Монако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Монако, которое состоится 23 Января 2022 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Монако
Монако
Главные тренеры
ФранцияОливье Далль'Оглио
БельгияФилипп Клеман
История личных встреч
24.10.2021Франция - Лига 1Тур 11Монако3 : 1Монпелье
15.01.2021Франция - Лига 1Тур 20Монпелье2 : 3Монако
18.10.2020Франция - Лига 1Тур 7Монако1 : 1Монпелье
14.02.2020Франция - Лига 1Тур 25Монако1 : 0Монпелье
05.10.2019Франция - Лига 1Тур 9Монпелье3 : 1Монако
10.02.2019Франция - Лига 1Тур 24Монпелье2 : 2Монако
01.12.2018Франция - Лига 1Тур 15Монако1 : 2Монпелье
31.01.2018Франция - Кубок лиги1/2 финалаМонако2 : 0Монпелье
13.01.2018Франция - Лига 1Тур 20Монпелье0 : 0Монако
29.09.2017Франция - Лига 1Тур 8Монако1 : 1Монпелье

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