Монпелье - Монако 23 Января прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
23 января 2022, воскресенье. 19:05 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Монако, которое состоится 23 Января 2022 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Монако
Монако
Главные тренеры
|Оливье Далль'Оглио
|Филипп Клеман
История личных встреч
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|3 : 1
|15.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|2 : 3
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 1
|14.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 0
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|3 : 1
|10.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 2
|01.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 2
|31.01.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 0
|13.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 0
|29.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1