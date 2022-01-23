Свернуть список

ПСЖ - Реймс 23 Января прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
23 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
ПСЖ Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Реймс, которое состоится 23 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Реймс
Реймс
Главные тренеры
АргентинаМаурисио Почеттино
ИспанияОскар Гарсия
История личных встреч
29.08.2021Франция - Лига 1Тур 4Реймс0 : 2ПСЖ
16.05.2021Франция - Лига 1Тур 37ПСЖ4 : 0Реймс
27.09.2020Франция - Лига 1Тур 5Реймс0 : 2ПСЖ
22.01.2020Франция - Кубок лиги1/2 финалаРеймс0 : 3ПСЖ
25.09.2019Франция - Лига 1Тур 7ПСЖ0 : 2Реймс
24.05.2019Франция - Лига 1Тур 38Реймс3 : 1ПСЖ
26.09.2018Франция - Лига 1Тур 7ПСЖ4 : 1Реймс
20.02.2016Франция - Лига 1Тур 27ПСЖ4 : 1Реймс
19.09.2015Франция - Лига 1Тур 6Реймс1 : 1ПСЖ
23.05.2015Франция - Лига 1Тур 38ПСЖ3 : 2Реймс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close