ПСЖ - Реймс 23 Января прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
23 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Реймс, которое состоится 23 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Реймс
Реймс
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Оскар Гарсия
История личных встреч
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 2
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|4 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 2
|22.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 3
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 2
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|3 : 1
|26.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|4 : 1
|20.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|4 : 1
|19.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 1
|23.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|3 : 2