Буркина-Фасо - Габон 23 Января прямая трансляция
Стадион: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун), вместимость: 20000
23 января 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/8 финала
Главный судья: Редуан Джийед (Марокко);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буркина-Фасо - Габон, которое состоится 23 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Буркина-Фасо
Габон
Главные тренеры
|Каму Мало
|Патрис Невё
История личных встреч
|02.01.2022
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|0 : 3
|10.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|0 : 1
|18.01.2017
|Кубок африканских наций
|Группа A. Тур 2
|1 : 1
|17.01.2015
|Кубок африканских наций
|Группа A. Тур 1
|0 : 2
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Африка
|Группа E. Тур 6
|1 : 0
|09.06.2012
|ЧМ-2014 - Африка
|Группа E. Тур 2
|1 : 0