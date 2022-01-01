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Буркина-Фасо - Габон 23 Января прямая трансляция

Стадион: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун), вместимость: 20000
23 января 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/8 финала
Главный судья: Редуан Джийед (Марокко);
Буркина-Фасо Габон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буркина-Фасо - Габон, которое состоится 23 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Буркина-Фасо
Габон
Главные тренеры
Буркина-Фасо Каму Мало
Франция Патрис Невё
История личных встреч
02.01.2022 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Габон0 : 3Буркина-Фасо
10.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Буркина-Фасо0 : 1Габон
18.01.2017 Кубок африканских наций Группа A. Тур 2 Габон1 : 1Буркина-Фасо
17.01.2015 Кубок африканских наций Группа A. Тур 1 Буркина-Фасо0 : 2Габон
07.09.2013 ЧМ-2014 - Африка Группа E. Тур 6 Буркина-Фасо1 : 0Габон
09.06.2012 ЧМ-2014 - Африка Группа E. Тур 2 Габон1 : 0Буркина-Фасо

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