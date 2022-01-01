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Нигерия - Тунис 23 Января прямая трансляция

Стадион: Румде Аджия (Гаруа, Камерун), вместимость: 22000
23 января 2022, воскресенье. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/8 финала
Главный судья: Магетт Н'Диайе (Сенегал);
Нигерия Тунис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Тунис, которое состоится 23 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Румде Аджия (Гаруа, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нигерия
Тунис
Главные тренеры
Нигерия Августин Оуэн Эгуавон
Тунис Мондер Кебайер
История личных встреч
13.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Нигерия1 : 1Тунис
17.07.2019 Кубок африканских наций За 3-е место Тунис0 : 1Нигерия
06.09.2009 ЧМ-2010 - Африка Группа B. Тур 4 Нигерия2 : 2Тунис
20.06.2009 ЧМ-2010 - Африка Группа B. Тур 3 Тунис0 : 0Нигерия

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