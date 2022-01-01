Нигерия - Тунис 23 Января прямая трансляция
Стадион: Румде Аджия (Гаруа, Камерун), вместимость: 22000
23 января 2022, воскресенье. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/8 финала
Главный судья: Магетт Н'Диайе (Сенегал);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Тунис, которое состоится 23 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Румде Аджия (Гаруа, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нигерия
Тунис
Главные тренеры
|Августин Оуэн Эгуавон
|Мондер Кебайер
История личных встреч
|13.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|17.07.2019
|Кубок африканских наций
|За 3-е место
|0 : 1
|06.09.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа B. Тур 4
|2 : 2
|20.06.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа B. Тур 3
|0 : 0