Камерун - Коморские острова 24 Января прямая трансляция
Стадион: Пауля Бийя (Яунде, Камерун), вместимость: 60000
24 января 2022, понедельник. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/8 финала
Главный судья: Бамлак Тессема (Аддис-Абеба, Эфиопия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камерун - Коморские острова, которое состоится 24 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Пауля Бийя (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Камерун
Коморские острова
Главные тренеры
|Антониу Консейсау
|Амир Абду